Cette balade de 8km sera encadrée par la Comité Départemental de Randonnée Pédestre (CDRP33) où vous aurez le plaisir de découvrir la Réserve Ecologique des Barails ainsi que l’Exploitation Agricole de Monsieur Jean-Denis DUBOIS (producteur de viande bio).

Un accès gratuit à la foire de Bordeaux sera offert pour toute participation à la balade. Rendez-vous à 14h45 pour un Départ à 15h00 au Parc des Exposition de Bordeaux – Stand du CDRP33 : Stand 0203 – Allée 3 – Village des sports (devant la reine des sports)

Accessible en Tram C arrêt « Parc des expos »

Accessible à tous, à partir de 7 ans

Gratuite, sur inscription obligatoire par mail : GR@bordeaux-metropole.fr Parc des Expositions de Bordeaux Parc des expositions, Cours Charles Bricaud, 33300 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « GR@bordeaux-metropole.fr »}] [{« link »: « mailto:GR@bordeaux-metropole.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:45:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

