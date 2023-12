27ème Rétro Berry Parc des Expositions Châteauroux, 1 décembre 2023, Châteauroux.

Châteauroux,Indre

La Rétro Berry de Châteauroux est de retour en décembre prochain ! Bourse d’échanges de pièces neuves et d’occasions, consacrée à tous les véhicules anciens à moteur, 2 et 4 roues..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. EUR.

Parc des Expositions

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire



Châteauroux’s Rétro Berry is back again this December! An exchange for new and used parts, dedicated to all vintage motor vehicles, 2 and 4-wheelers.

¡El Rétro Berry de Châteauroux vuelve en diciembre! Un mercado de intercambio de piezas nuevas y usadas, dedicado a todos los vehículos de motor antiguos, de 2 y 4 ruedas.

Die Retro Berry in Châteauroux findet im kommenden Dezember wieder statt! Tauschbörse für neue und gebrauchte Teile, die allen alten Motorfahrzeugen, 2 und 4 Rädern, gewidmet ist.

Mise à jour le 2023-11-28 par ADT INDRE