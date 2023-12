ROCK TRIBUTES REVOLUTION PARC DES EXPOSITIONS Chalon Sur Saone, 8 mars 2024, Chalon Sur Saone.

ROCK TRIBUTES REVOLUTIONC’est la révolution ! le phénomène mondial de la tribute maniaUn succès grandissant pour faire revivre en live les groupe de rocks mythiques disparusRock Tributes Révolution est une première au parc des expositions de Chalon-sur-Saône, plus de 4 h de show pour le meilleur du rock des années 70 et 80.T.N.T AC/DC C’est un tout nouveau show 100% AC/DC basé sur l’incontournable Live at Donington de 1991. Revivez pendant presque 2h le plus célèbre concert du fameux quintet de rockSLASH’S ROSES / GUNS N’ ROSES c’est l’hommage ultime à la légende vivante de la guitare : Saul Hudson l’homme au chapeau haut de forme, aux lunettes de soleil et à la chevelure longue et bouclée. La performance de SLASH’S est solide comme le roc, les détails musicaux sont justes et la passion est palpable ! FUZZ TOP TRIBUTEEn 2014 suite à la rencontre de Billy Gibbons, Dusty Hill et Frank Beard, FUZZ TOP devient LE tribute OFFICIEL reconnu par les membres de ZZ Top. Les riffs guitares rythmiques et solo sont reproduit à la note. Avec les mêmes chorégraphies, guitares Hot Rod et moumoutes rotatives, pieds de micros lumineux et surtout les mêmes et légendaires barbes !

Tarif : 30.20 – 38.50 euros.

Début : 2024-03-08 à 19:30

PARC DES EXPOSITIONS 1 rue Amsterdam 71100 Chalon Sur Saone