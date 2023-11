Marché de Noël Parc des Expositions Cérilly, 10 décembre 2023, Cérilly.

Cérilly,Allier

Cérilly Loisirs Animations organise un marché de Noël le dimanche 10 décembre 2023, de 10h à 18h, au parc des expositions de Cérilly.

Sur place vous trouverez de nombreux exposants et animations.

Repas organisé au profit de l’AFM Téléthon..

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Parc des Expositions Rue de la Croix Blanche

Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Cérilly Loisirs Animations is organizing a Christmas market on Sunday, December 10, 2023, from 10am to 6pm, at the Cérilly Exhibition Centre.

Numerous exhibitors and events will be on hand.

Meal organized in aid of the AFM Téléthon.

Cérilly Loisirs Animations organiza un mercado navideño el domingo 10 de diciembre de 2023, de 10.00 a 18.00 h, en el recinto ferial de Cérilly.

Encontrará numerosos expositores y animaciones in situ.

Comida organizada a beneficio del Téléthon de la AFM.

Cérilly Loisirs Animations organisiert am Sonntag, den 10. Dezember 2023, von 10:00 bis 18:00 Uhr einen Weihnachtsmarkt auf dem Ausstellungsgelände in Cérilly.

Vor Ort finden Sie zahlreiche Aussteller und Animationen.

Das Essen wird zugunsten des AFM Téléthon organisiert.

Mise à jour le 2023-11-14 par OTI Vallée du Coeur de France