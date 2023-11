Randonnée pour le Téléthon Parc des Expositions Cérilly, 10 décembre 2023, Cérilly.

Cérilly,Allier

A l’occasion du Téléthon 2023, la Municipalité de Cérilly et ses associations (ASC Football, Cérilly Pétanque, Cérilly Loisirs Animations, ASC Judo, le club de gym et l’amicale des sapeurs-pompiers) se mobilisent le dimanche 10 décembre 2023..

2023-12-10 09:00:00 fin : 2023-12-10 12:30:00. EUR.

Parc des Expositions Rue de la Croix Blanche

Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



On the occasion of the Telethon 2023, the Municipality of Cérilly and its associations (ASC Football, Cérilly Pétanque, Cérilly Loisirs Animations, ASC Judo, the gym club and the firemen’s association) are mobilizing on Sunday December 10, 2023.

Con motivo del Teletón 2023, el ayuntamiento de Cérilly y sus asociaciones (ASC Fútbol, Cérilly Petanca, Cérilly Loisirs Animations, ASC Judo, el club de gimnasia y los bomberos) se implican el domingo 10 de diciembre de 2023.

Anlässlich des Telethon 2023 mobilisieren die Stadtverwaltung von Cérilly und ihre Vereine (ASC Football, Cérilly Pétanque, Cérilly Loisirs Animations, ASC Judo, der Turnverein und der Freundeskreis der Feuerwehr) am Sonntag, den 10. Dezember 2023.

