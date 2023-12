Puces Caennaises 2024 Parc des expositions Caen, 22 novembre 2024, Caen.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-11-22 10:00:00

fin : 2024-11-24 19:00:00

Du vendredi 22 au dimanche 24 novembre prochains, le Parc des Expositions de Caen accueillera une nouvelle édition des Puces Caennaises, l’un des plus grands rendez-vous brocante de la Normandie. Une rencontre entre chineurs et amateurs de brocante ou d’antiquités et une centaine d’exposants professionnels proposant une offre de produits anciens en tous genres.

Des brocanteurs généralistes aux spécialistes du linge ancien, de la porcelaine, des verres, des cartes postales mais aussi des objets pour décorer la maison : meubles, tapis, art rétro… Il y en a pour tous les goûts !

Une grande variété de meubles et d’objets sera proposée dans toutes les spécialités, offrant du mobilier dans de nombreux styles de toutes les époques. Pour les objets et la décoration, on retrouvera les arts de la table, verreries signées, porcelaine et faïence. Dans les collections, les visiteurs pourront chiner des tableaux anciens ou modernes, de l’art pictural, de l’argenterie, des sculptures, des tapis, des jouets anciens, des objets de charme ou de curiosité, des livres anciens ou modernes, des vieux papiers, des disques, des cartes postales, mais aussi de l’insolite avec des objets américains ou publicitaires..

Du vendredi 22 au dimanche 24 novembre prochains, le Parc des Expositions de Caen accueillera une nouvelle édition des Puces Caennaises, l’un des plus grands rendez-vous brocante de la Normandie. Une rencontre entre chineurs et amateurs de brocante ou d’antiquités et une centaine d’exposants professionnels proposant une offre de produits anciens en tous genres.

Des brocanteurs généralistes aux spécialistes du linge ancien, de la porcelaine, des verres, des cartes postales mais aussi des objets pour décorer la maison : meubles, tapis, art rétro… Il y en a pour tous les goûts !

Une grande variété de meubles et d’objets sera proposée dans toutes les spécialités, offrant du mobilier dans de nombreux styles de toutes les époques. Pour les objets et la décoration, on retrouvera les arts de la table, verreries signées, porcelaine et faïence. Dans les collections, les visiteurs pourront chiner des tableaux anciens ou modernes, de l’art pictural, de l’argenterie, des sculptures, des tapis, des jouets anciens, des objets de charme ou de curiosité, des livres anciens ou modernes, des vieux papiers, des disques, des cartes postales, mais aussi de l’insolite avec des objets américains ou publicitaires.

Du vendredi 22 au dimanche 24 novembre prochains, le Parc des Expositions de Caen accueillera une nouvelle édition des Puces Caennaises, l’un des plus grands rendez-vous brocante de la Normandie. Une rencontre entre chineurs et amateurs de brocante ou d’antiquités et une centaine d’exposants professionnels proposant une offre de produits anciens en tous genres.

Des brocanteurs généralistes aux spécialistes du linge ancien, de la porcelaine, des verres, des cartes postales mais aussi des objets pour décorer la maison : meubles, tapis, art rétro… Il y en a pour tous les goûts !

Une grande variété de meubles et d’objets sera proposée dans toutes les spécialités, offrant du mobilier dans de nombreux styles de toutes les époques. Pour les objets et la décoration, on retrouvera les arts de la table, verreries signées, porcelaine et faïence. Dans les collections, les visiteurs pourront chiner des tableaux anciens ou modernes, de l’art pictural, de l’argenterie, des sculptures, des tapis, des jouets anciens, des objets de charme ou de curiosité, des livres anciens ou modernes, des vieux papiers, des disques, des cartes postales, mais aussi de l’insolite avec des objets américains ou publicitaires.

.

Parc des expositions Rue Joseph Philippon

Caen 14000 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Caen la Mer