Foire internationale de Caen Parc des expositions Caen, 20 septembre 2024, Caen.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-09-20

fin : 2024-09-29

Rendez-vous du 20 au 29 septembre au Parc des Expositions pour 10 jours de commerce, d’animations et de spectacles.

Pour répondre aux nouvelles attentes de ses visiteurs, la Foire Internationale de Caen diversifie et enrichit d’année en année sa programmation.

En 2024, pour le bonheur des petits comme des grands, la Foire vous propose un panel toujours plus large d’animations et de démonstrations. Cette édition aura pour thème le Canada..

Parc des expositions Rue Joseph Philippon

Caen 14000 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-14 par OT Caen la Mer