Salon de l’habitat Parc des expositions Caen, 4 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

À l’approche du printemps, Caen Événements propose le Salon de l’Habitat, le rendez-vous incontournable pour concevoir, aménager ou encore décorer sa maison et son jardin.

10 000 m² d’exposition et plus de 150 exposants professionnels accueilleront les visiteurs dans les halls du Parc des Expositions de Caen du vendredi 15 au dimanche 17 mars 2024 prochains.

Plus que jamais, l’habitat et le cadre de vie sont devenus essentiels dans le quotidien de chacun. Le confinement a été l’occasion d’une grande introspection sur la façon que nous avons de vivre. Dans ce contexte, le salon de l’Habitat de Caen, est le rendez-vous incontournable pour découvrir les nouveautés en matière de construction, de réorganisation de notre intérieur et de nos aménagements extérieurs. Conseils, informations et projets seront les maîtres mots de nos exposants..

Vendredi 2024-03-15 10:00:00 fin : 2024-03-17 19:00:00. .

Parc des expositions Rue Joseph Philippon

Caen 14000 Calvados Normandie



As spring approaches, Caen Événements presents the Salon de l’Habitat, the essential event for designing, fitting out and decorating your home and garden.

10,000 m² of exhibition space and over 150 professional exhibitors will welcome visitors to the halls of Caen?s Parc des Expositions from Friday March 15 to Sunday March 17, 2024.

More than ever, housing and the living environment have become essential to everyone?s daily life. Confinement has given us the opportunity to take a hard look at the way we live. Against this backdrop, the Salon de l’Habitat in Caen is the place to be to find out what’s new in terms of building, reorganizing our interiors and outfitting our exteriors. Advice, information and projects will be the watchwords of our exhibitors.

Con la primavera a la vuelta de la esquina, Caen Events propone el Salón del Hábitat, la cita ineludible para diseñar, acondicionar y decorar su casa y su jardín.

10.000 m² de exposición y más de 150 expositores profesionales recibirán a los visitantes en los pabellones del Parque de Exposiciones de Caen del viernes 15 al domingo 17 de marzo de 2024.

Más que nunca, el hogar y el entorno vital se han convertido en elementos esenciales de nuestra vida cotidiana. El confinamiento de nuestros hogares nos ha brindado la oportunidad de analizar detenidamente nuestra forma de vivir. En este contexto, el Salón del Hogar de Caen es el lugar ideal para descubrir las novedades en materia de construcción, reorganización de interiores y acondicionamiento de exteriores. Consejos, información y proyectos serán las palabras clave de nuestros expositores.

Da sich der Frühling nähert, veranstaltet Caen Événements die Habitat-Messe, ein Muss für alle, die ihr Haus und ihren Garten entwerfen, einrichten oder dekorieren möchten.

10.000 m² Ausstellungsfläche und mehr als 150 Fachaussteller werden die Besucher in den Hallen des Parc des Expositions in Caen von Freitag, dem 15. bis Sonntag, dem 17. März 2024 empfangen.

Mehr als je zuvor sind Wohn- und Lebensräume für den Alltag eines jeden Menschen von entscheidender Bedeutung. Der Einschluss war Anlass für eine große Selbstreflexion über die Art und Weise, wie wir leben. In diesem Zusammenhang ist die Habitat-Messe in Caen ein unumgänglicher Termin, um die Neuheiten im Bereich des Bauens, der Neugestaltung unserer Innenräume und unserer Außenanlagen zu entdecken. Beratung, Informationen und Projekte sind die Schlüsselbegriffe unserer Aussteller.

