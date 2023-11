Récrédays 2023 Parc des expositions Caen, 26 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Le parc d’attractions Récrédays est de retour au parc des expositions à l’occasion des vacances scolaires.

Au programme, plus de 40 activités pour les enfants : Luge de 30m, accrobranches, parcours sportifs, dômes mous, structures à obstacles, toboggans, circuit karts, trampolines, simulateur de rodéo, un maxi wipe out, défis sportifs (joutes, tir à l’élastique, …) des jeux interactifs, un espace petite enfance, des jeux en bois pour petits et grands ainsi que le manège et des jeux d’adresse Game center et de nombreuses nouveautés dont un toboggan extréme pour les plus Kamikazes et un labyrinthe de 110m2.

Tout cela sur 6 000 m² avec des jeux dédiés aux 2-6 ans, d’autres aux 7-12 ans et enfin certains aux ados-adultes sans oublier un coin confiserie, rafraichissement et restauration rapide. Pique-nique autorisé.

Fermé les 31 et 1er décembre 2023.

Vendredi 2023-12-26 10:30:00 fin : 2023-12-30 18:30:00. .

Parc des expositions Rue Joseph Philippon

Caen 14000 Calvados Normandie



The Récrédays theme park is back at the Parc des Expositions for the school vacations.

On the program: over 40 activities for children: 30m toboggan, accrobranches, sports courses, soft domes, obstacle structures, slides, go-kart circuits, trampolines, a rodeo simulator, a maxi wipe out, sports challenges (jousting, bungee shooting, etc.), interactive games, a toddler area, wooden games for young and old, as well as the Game Center merry-go-round and games of skill, and many new features including an extreme slide for the most Kamikazes and a 110m2 maze.

All this on 6,000 m², with games for 2-6 year-olds, 7-12 year-olds and some for teenagers and adults, not forgetting a corner for sweets, refreshments and fast food. Picnics allowed.

Closed December 31 and 1, 2023

El parque temático Récrédays vuelve al Parque de Exposiciones con motivo de las vacaciones escolares.

En el programa: más de 40 actividades para niños: Trineo de 30 m, escalada de árboles, recorridos deportivos, cúpulas blandas, pistas de obstáculos, toboganes, circuitos de karts, camas elásticas, simulador de rodeo, maxi wipe out, desafíos deportivos (justas, puenting, etc.), juegos interactivos, zona de guardería, juegos de madera para grandes y pequeños, así como el tiovivo del Game center y juegos de habilidad, y muchas novedades como un tobogán extremo para los más Kamikazes y un laberinto de 110 m2.

Todo ello en 6.000 m² con juegos para niños de 2 a 6 años, otros para niños de 7 a 12 años y finalmente algunos para adolescentes y adultos, sin olvidar un rincón con golosinas, refrescos y comida rápida. Se permite hacer picnic.

Cerrado los días 31 y 1 de diciembre de 2023

Der Freizeitpark Récrédays ist anlässlich der Schulferien wieder auf dem Messegelände zu finden.

Auf dem Programm stehen über 40 Aktivitäten für Kinder: 30m-Rodelbahn, Baumklettern, Sportparcours, weiche Kuppeln, Hindernisstrukturen, Rutschen, Kartbahn, Trampoline, Rodeo-Simulator, ein Maxi Wipe Out, sportliche Herausforderungen (Ritterspiele, Bungee-Shooting, ?) interaktive Spiele, ein Kleinkindbereich, Holzspiele für Groß und Klein sowie das Karussell und Geschicklichkeitsspiele Game Center und zahlreiche Neuheiten, darunter eine extreme Rutsche für die Kamikazes und ein 110m2 großes Labyrinth.

All das auf 6000 m² mit Spielen für Kinder von 2 bis 6 Jahren, für Kinder von 7 bis 12 Jahren und für Jugendliche und Erwachsene sowie einer Süßwaren-, Erfrischungs- und Snack-Ecke. Picknicks sind erlaubt.

Geschlossen am 31. und 1. Dezember 2023

Mise à jour le 2023-11-15 par Calvados Attractivité