Puces Caennaises 2023 Parc des expositions Caen, 24 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Avis aux amateurs d’old fashion, c’est l’heure de trouver la perle rare !

Du vendredi 24 au dimanche 26 novembre prochains, le Parc des Expositions de Caen accueillera une nouvelle édition des Puces Caennaises, l’un des plus grands rendez-vous brocante de la Normandie. Une rencontre entre chineurs et amateurs de brocante ou d’antiquités et une centaine d’exposants professionnels proposant une offre de produits anciens en tous genres.

Des brocanteurs généralistes aux spécialistes du linge ancien, de la porcelaine, des verres, des cartes postales mais aussi des objets pour décorer la maison : meubles, tapis, art rétro… Il y en a pour tous les goûts !

Une grande variété de meubles et d’objets sera proposée dans toutes les spécialités, offrant du mobilier dans de nombreux styles de toutes les époques. Pour les objets et la décoration, on retrouvera les arts de la table, verreries signées, porcelaine et faïence. Dans les collections, les visiteurs pourront chiner des tableaux anciens ou modernes, de l’art pictural, de l’argenterie, des sculptures, des tapis, des jouets anciens, des objets de charme ou de curiosité, des livres anciens ou modernes, des vieux papiers, des disques, des cartes postales, mais aussi de l’insolite avec des objets américains ou publicitaires..

Vendredi 2023-11-24 10:00:00 fin : 2023-11-26 19:00:00. .

Parc des expositions Rue Joseph Philippon

Caen 14000 Calvados Normandie



Calling all lovers of old fashion: it?s time to find that rare gem!

From Friday November 24 to Sunday November 26, the Parc des Expositions de Caen will be hosting a new edition of the Puces Caennaises, one of the biggest flea market events in Normandy. A meeting place for bargain hunters and antique enthusiasts, with some 100 professional exhibitors offering a wide range of antiques.

From general brocanteurs to specialists in antique linens, porcelain, glassware and postcards, as well as objects to decorate the home: furniture, rugs, retro art? There’s something for every taste!

A wide variety of furniture and objects will be on offer in all specialties, offering furniture in many styles from all eras. Objects and decorations include tableware, signed glassware, porcelain and earthenware. In the collections, visitors will be able to hunt for antique or modern paintings, pictorial art, silverware, sculptures, carpets, antique toys, objects of charm or curiosity, antique or modern books, old papers, records, postcards, but also the unusual with American or advertising objects.

Entusiastas de la moda antigua, ¡es hora de encontrar esa joya rara!

Del viernes 24 al domingo 26 de noviembre, el Parque de Exposiciones de Caen acoge una nueva edición de las Puces Caennaises, uno de los mayores eventos de segunda mano de Normandía. Se trata de un lugar de encuentro para los cazadores de gangas y los amantes de los objetos de segunda mano y las antigüedades, con un centenar de expositores profesionales que ofrecen una amplia gama de productos antiguos.

Desde anticuarios generalistas a especialistas en lino antiguo, porcelana, cristalería y postales, pasando por artículos para decorar el hogar: muebles, alfombras, arte retro? Hay para todos los gustos

Se ofrecerá una gran variedad de muebles y objetos de todas las especialidades, con muebles de muchos estilos y de todas las épocas. En cuanto a objetos y decoración, habrá vajilla, cristalería firmada, porcelana y loza. En las colecciones, los visitantes podrán encontrar cuadros antiguos y modernos, arte pictórico, platería, esculturas, alfombras, juguetes antiguos, objetos de encanto y curiosidades, libros antiguos y modernos, papeles antiguos, discos, postales, así como artículos americanos y publicitarios insólitos.

Old-Fashion-Liebhaber aufgepasst, es ist an der Zeit, nach einem seltenen Stück zu suchen!

Von Freitag, dem 24. bis Sonntag, dem 26. November findet im Parc des Expositions in Caen eine neue Ausgabe der Puces Caennaises statt, einer der größten Flohmarktveranstaltungen in der Normandie. Hier treffen sich Schnäppchenjäger und Liebhaber von Trödel und Antiquitäten mit rund 100 professionellen Ausstellern, die antike Produkte aller Art anbieten.

Von allgemeinen Trödlern bis hin zu Spezialisten für alte Wäsche, Porzellan, Gläser, Postkarten, aber auch für Einrichtungsgegenstände wie Möbel, Teppiche, Retro-Kunst? Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Eine große Vielfalt an Möbeln und Objekten wird in allen Fachbereichen angeboten, mit Möbeln in vielen verschiedenen Stilen und aus allen Epochen. Bei den Objekten und Dekorationen sind Tischkultur, signierte Glaswaren, Porzellan und Steingut zu finden. In den Sammlungen können die Besucher nach alten und modernen Gemälden, Malerei, Silber, Skulpturen, Teppichen, altem Spielzeug, charmanten und kuriosen Gegenständen, alten und modernen Büchern, alten Papieren, Schallplatten, Postkarten und auch nach ungewöhnlichen amerikanischen Gegenständen und Werbeartikeln stöbern.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Caen la Mer