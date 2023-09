Salon du Mariage de Caen Parc des expositions Caen, 3 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Organisez votre mariage en une journée dans une ambiance chaleureuse et familiale ! Traiteurs, domaines, photographes, coiffeurs… Vous y rencontrerez plus de 100 prestataires locaux et passionnés !

Des animations pimenteront votre visite et votre futur mariage.

3 fois par jour, assistez à un défilé de robes de mariée, costumes, bouquets, coiffures et prêt à porter.Infos pratiques Le vendredi de 16h à 20h, samedi et dimanche de 10h à 19h.Restauration sur place par Julien Joly TraiteurParking gratuitEntrée 7€Gratuit pour les -12 ans.

2023-11-03 10:00:00 fin : 2023-11-03 20:00:00. .

Parc des expositions Rue Joseph Philippon, 14000 Caen

Caen 14000 Calvados Normandie



Organize your wedding in a single day in a warm, family atmosphere! Caterers, wineries, photographers, hairdressers? You’ll meet over 100 local and passionate service providers!

Entertainment will spice up your visit and your future wedding.

3 times a day, attend a fashion show featuring wedding dresses, costumes, bouquets, hairstyles and ready-to-wear.Practical info Friday, 4pm to 8pm, Saturday and Sunday, 10am to 7pm.On-site catering by Julien Joly TraiteurFree parkingEntrance 7?free for children under 12

Organice su boda en un solo día en un ambiente cálido y familiar ¿Catering, estancias, fotógrafos, peluqueros? Conocerá a más de 100 entusiastas proveedores de servicios locales

El entretenimiento amenizará su visita y su futura boda.

3 veces al día, asista a un desfile de vestidos de novia, trajes, ramos, peinados y prêt-à-porter.Información práctica Viernes de 16:00 a 20:00 h, sábado y domingo de 10:00 a 19:00 h.Catering in situ a cargo de Julien Joly TraiteurAparcamiento gratuitoEntrada 7… gratuito para menores de 12 años

Organisieren Sie Ihre Hochzeit an einem Tag in einer gemütlichen und familiären Atmosphäre! Caterer, Weingüter, Fotografen, Friseure? Hier treffen Sie auf über 100 lokale und leidenschaftliche Anbieter!

Animationen werden Ihren Besuch und Ihre zukünftige Hochzeit würzen.

dreimal täglich findet eine Modenschau mit Brautkleidern, Anzügen, Sträußen, Frisuren und Prêt-à-porter-Mode statt.Praktische Informationen Freitag von 16 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr.Verpflegung vor Ort durch Julien Joly TraiteurParkplatz kostenlosEintritt 7 Euro Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren

Mise à jour le 2023-09-19 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité