Salon Studyrama des Études Supérieures de Caen Parc des Expositions Caen, 7 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Vous êtes lycéen, en classe prépa ou étudiant ? Venez découvrir de nombreux exposants de la région caennaise et de la France entière. Vous êtes parents ? Visitez ce salon et rencontrez des établissements proposant près de 400 formations dans tous les secteurs d’activité : art, design, littérature, management, ingénierie, logistique, économie, marketing, luxe, santé, social, sciences, communication, finance…

Le Salon des Études Supérieures vous aidera à faire vos choix sur la plateforme Parcoursup et à vous préparer à la vie étudiante. BTS, BUT, Licence, Master, toutes les filières seront représentées et accessibles.

Pour consulter le programme complet, rendez-vous sur le site dédié. Vous y trouverez également des invitations gratuites pour le salon. .

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 17:00:00. .

Parc des Expositions Rue Joseph Philippon

Caen 14000 Calvados Normandie



Are you a high-school or university student? Come and discover numerous exhibitors from the Caen region and all over France. Are you a parent? Visit this fair and meet with establishments offering nearly 400 courses in all sectors of activity: art, design, literature, management, engineering, logistics, economics, marketing, luxury goods, health, social work, science, communication, finance…

The Salon des Études Supérieures will help you make your choices on the Parcoursup platform and prepare for student life. BTS, BUT, Licence, Master’s – all streams will be represented and accessible.

To consult the full program, visit the dedicated website. You’ll also find free invitations to the fair.

¿Es usted alumno de secundaria, preparatoria o estudiante? Venga a descubrir los numerosos expositores de la región de Caen y de toda Francia. ¿Es usted padre o madre? Visite este salón y conozca los establecimientos que ofrecen cerca de 400 cursos en todos los sectores de actividad: arte, diseño, literatura, gestión, ingeniería, logística, economía, marketing, lujo, salud, trabajo social, ciencias, comunicación, finanzas, etc.

El Salón de Estudios Superiores le ayudará a elegir en la plataforma Parcoursup y a prepararse para la vida estudiantil. BTS, BUT, Licenciatura, Máster, todos los cursos estarán representados y accesibles.

Para conocer el programa completo, visite el sitio web dedicado. También encontrará invitaciones gratuitas a la feria.

Sie sind Gymnasiast, Schüler einer Vorbereitungsklasse oder Student? Besuchen Sie zahlreiche Aussteller aus der Region Caen und aus ganz Frankreich. Sind Sie Eltern? Besuchen Sie diese Messe und lernen Sie Einrichtungen kennen, die fast 400 Studiengänge in allen Bereichen anbieten: Kunst, Design, Literatur, Management, Ingenieurwesen, Logistik, Wirtschaft, Marketing, Luxus, Gesundheit, Soziales, Wissenschaft, Kommunikation, Finanzen…

Der Salon des Études Supérieures wird Ihnen helfen, Ihre Wahl auf der Parcoursup-Plattform zu treffen und sich auf das Studentenleben vorzubereiten. BTS, BUT, Licence, Master, alle Studiengänge werden vertreten und zugänglich sein.

Das vollständige Programm können Sie auf der eigens dafür eingerichteten Website einsehen. Dort finden Sie auch kostenlose Einladungen für die Messe.

