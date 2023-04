Grande foire de Pâques 2023 Parc des Expositions, 21 avril 2023, Caen .

Grande foire de Pâques 2023

3 rue Joseph Philippon Parc des Expositions Caen Calvados

2023-04-21 – 2023-05-14

Parc des Expositions 3 rue Joseph Philippon

Venez profiter de 150 manèges, confiseries, jeux et animations pour les petits et les grands.Horaires Lundi, mardi, jeudi : 16h à minuitMercredi : 14h à minuitVendredi : 16h à 1h du matinSamedi : 14h à 1h du matinDimanche : 14h à minuit

Des tickets de réduction sont disponibles en téléchargement :Pour le vendredi 21 avril, tarif d’ouverture : 1 ticket acheté = 1 ticket offert !Pour le samedi 13 et dimanche 14 mai, les manèges participants à l’opération sont à 2 euros !

+33 2 31 30 41 00

Parc des Expositions 3 rue Joseph Philippon Caen

