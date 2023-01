Caen BMX Indoor et Salon des Sports Urbains 2023 Parc des Expositions Caen Catégories d’Évènement: Caen

Caen BMX Indoor et Salon des Sports Urbains 2023
25 et 26 février
Parc des Expositions

Entrée payante, tarifs de 10 à 49 euros

L’association Caen BMX organiser le 13ème Caen BMX Indoor International et son salon des Sports Urbains de Caen les 25 et 26 février 2022, au Parc des Expositions de Caen. Parc des Expositions 3 rue Joseph Philippon 14000 CAEN Caen 14000 Calvados Normandie La 13ème édition du Caen BMX Indoor et son salon des Sports Urbains aura lieu les 25 et 26 février 2023 à Caen. Pour la 7ème fois consécutive, il y aura en parallèle de la compétition internationale de BMX le salon des Sports Urbains comprenant le Flat, le Break dance et le roller. Et pour cette 13 ème edition, les organisateurs espèrent accueillir du flat et du trial. Chaque année, 1 500 sportifs venus des quatre coins du globe viennent rider la piste de l’indoor. Pas moins de 10 nationalités sont représentées durant cette manifestation. Plusieurs exposants présenteront une vaste gamme de stands d’accessoires et de vêtements. L’événement se déroule sur deux jours avec une compétition internationale par catégories d’âges jusqu’aux élites, des shows aériens ainsi que des animations et initiations aux sports urbains. Au programme : Deux jours de compétition internationale de Race par catégories d’âge

Des sauts et figures aériennes en Dirt

Des animations et initiations aux sports urbains

