TERRE, FIBRE, BOIS ET FRUGALITÉ Parc des expositions Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde TERRE, FIBRE, BOIS ET FRUGALITÉ Parc des expositions Bordeaux Bordeaux, 30 novembre 2023, Bordeaux. TERRE, FIBRE, BOIS ET FRUGALITÉ 30 novembre et 1 décembre Parc des expositions Bordeaux Un programme riche vous est proposé à cette occasion avec l’exposition TerraFibra Architectures, des conférences en écho à la 3ème édition du PRAd’A* et un grand rendez-vous fêtant la sortie de deux publications en présence de Dominique Gauzin-Müller. Jeudi 11h00

« C 29 » agence BAST, Bureau Architectures Sans Titre, avec la participation de l’agence Littoral

Jeudi 15h00

« Matières bois : matières innovantes » avec la participation de FABRIQUE Atelier d’Architecture, Alterlab, b.i.p

Jeudi 17h00

« Pour une architecture frugale et créative » par Dominique Gauzin-Müller dans le cadre de la présentation de l’exposition « TerraFibra Architectures »**

Jeudi 18h00

Présentation des ouvrages, séance de dédicace et cocktail

« Architecture Frugale : 28 exemples inspirants en Nouvelle-Aquitaine » et « Prix Régional de la Construction Bois 2023 en Nouvelle-Aquitaine ».

Vendredi 17h00

« Héritage(s) » V2S Architectes Retrouvez le programme complet avec l’ensemble des conférences et autres événements connexes ici. SALON ARCHITECT@WORK BORDEAUX

JEUDI 30/11 ET VENDREDI 01/12 DE 10H00 À19H00

Parc des expositions de Bordeaux

Obtenez votre badge d’accès au salon. * conférences proposées dans le cadre de la valorisation du Palmarès Régional d’Architecture en Nouvelle Aquitaine [PRAd’A] et du Cycle Re.sources soutenu par l’ADEME.

** Exposition co-produite par le Pavillon de l’Arsenal, Centre d’urbanisme et d’architecture de Paris et de la Métropole parisienne, amàco et Les Grands Ateliers. PARTENAIRES :

EXPO CONSEIL / ARCHITECT@WORK / FIBOIS NA / FIBOIS LdG / ODEYS / PAVILLON DE L’ARSENAL / AMACO / LES GRANDS ATELIERS / Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien à l’année de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de l’ADEME, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, de l’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine et de son Club Partenaires. Parc des expositions Bordeaux Avenue Ladoumègue, Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bordeaux.architectatwork.fr/fr/evenements-connexes/e/14916/c29 »}, {« link »: « https://bordeaux.architectatwork.fr/fr/evenements-connexes/e/14918/matieres-bois-matieres-innovantes »}, {« link »: « https://bordeaux.architectatwork.fr/fr/evenements-connexes/e/14919/pour-une-architecture-frugale-et-creative »}, {« link »: « https://bordeaux.architectatwork.fr/fr/evenements-connexes/e/14911/terrafibra-architectures-selection-de-batiments-finalistes-du-terrafibra-award »}, {« link »: « https://bordeaux.architectatwork.fr/fr/evenements-connexes/ »}, {« link »: « https://register.visitcloud.com/survey/0iamr62zkq023?actioncode=B790210 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T10:00:00+01:00 – 2023-11-30T19:00:00+01:00

2023-12-01T10:00:00+01:00 – 2023-12-01T19:00:00+01:00 Architect@work Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Parc des expositions Bordeaux Adresse Avenue Ladoumègue, Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Parc des expositions Bordeaux Bordeaux latitude longitude 44.897809;-0.571481

Parc des expositions Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/