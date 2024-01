Le Triathlon de Bordeaux Parc des Expositions Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Début : 2024-06-29T09:00:00+02:00 – 2024-06-29T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-30T09:00:00+02:00 – 2024-06-30T18:00:00+02:00 Le Triathlon de Bordeaux est de retour dans la métropole les 29 et 30 juin 2024 ! Participez à cet événement unique ou venez encouragez les athlètes en direct.

Que vous soyez débutants ou confirmés, vous trouverez forcément basket à votre pied au Triathlon de Bordeaux !

Prêts à nager, pédaler et courir jusqu’à l’épuisement ? Programme À venir Infos pratiques Date : 29 et 30 juin 2024

Lieu : Parc des Expositions de Bordeaux Lac

Organisateur : Les Girondins de Bordeaux Triathlon

Parc des Expositions
Cr Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux
Bordeaux 33300
Le Lac
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

Organisateur : Les Girondins de Bordeaux Triathlon

Non-licenciés : Certificat médical nécessaire

