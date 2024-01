Salon des Vins des Vignerons Indépendants de Bordeaux Parc des Expositions Bordeaux, 8 mars 2024, Bordeaux.

Salon des Vins des Vignerons Indépendants de Bordeaux 8 – 10 mars 2024 Parc des Expositions Tarifs en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T10:00:00+01:00 – 2024-03-08T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-10T10:00:00+01:00 – 2024-03-10T18:00:00+01:00

Amateurs de bons vins, la ville de Bordeaux accueille tous les ans le salon des Vins des Vignerons Indépendants. Ce rendez-vous printanier est devenu au fil des ans un événement culte, placé sous le signe des rencontres et de la convivialité.

Chaque année, quelque 30 000 personnes le visitent afin de déguster, d’acheter ou de découvrir les meilleurs vins locaux.

En plus des dégustations, il est bien évidemment possible d’acheter les produits pour lesquels vous aurez craqué directement sur place. Pour ce faire, des chariots sont à votre disposition afin de faciliter le transport et ainsi profiter du salon en toute quiétude. Vous pouvez également commander afin de vous faire livrer ultérieurement au besoin.

Infos pratiques

8 mars : 10h à 20h

9 mars : 10h à 19h

10 mars : 10h à 18h

Parc des Expositions Cr Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.vigneron-independant.com/25%C3%A8me-salon-des-vins-des-vignerons-ind%C3%A9pendants-bordeaux »}, {« type »: « email », « value »: « salons@vigneron-independant.com »}]

