Gironde Festival Madame Loyal Parc des Expositions Bordeaux, 21 octobre 2023, Bordeaux. Festival Madame Loyal 21 et 22 octobre Parc des Expositions Billetterie en ligne. Madame Loyal fait son grand retour cet automne à Bordeaux au Parc des Expositions ! Au programme 70,000m2

6 scènes

+ de 30 stands & jeux

+ de 50 DJs & performeurs

De 16h à 05h du matin Infos pratiques Bars – Food Trucks (salé/sucrés)

Barbe à papa – Churros – Crêpes

Parc des Expositions Cr Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux

