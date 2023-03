RoboCup23 Parc des Expositions, 6 juillet 2023, Bordeaux.

RoboCup23 6 – 9 juillet Parc des Expositions Tarifs : à partir de 8 €.

La RoboCup est la plus grande compétition de robotique et d’intelligence artificielle du monde. Depuis plus de 20 ans, cet événement rassemble chaque année dans un pays différent, plus de 2500 compétiteurs, les meilleurs chercheurs de ces filières ainsi que de nombreux visiteurs.

La prochaine édition aura lieu du 6 au 9 juillet 2023 au Parc des Expositions de Bordeaux. Les visiteurs pourront assister aux compétitions de robots footballeurs, sauveteurs ou encore ménagers et prendre part à des joint events : des animations éducatives, des ateliers et des tables rondes autour de l’IA et de la robotique abordant les thématiques de la recherche et de l’innovation, de l’éducation / orientation, des questions éthiques ou sociétales ainsi que de la transition écologique.

La RoboCup23 se tiendra du 04 au 10 juillet au Parc des Expositions de Bordeaux. Les jours d’ouverture aux visiteurs, c’est-à-dire les jours de compétitions, sont du jeudi 06 au dimanche 09 juillet 2023.

Parc des Expositions Cr Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://2023.robocup.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T10:00:00+02:00 – 2023-07-06T18:30:00+02:00

2023-07-09T10:00:00+02:00 – 2023-07-09T18:30:00+02:00

robocup robot