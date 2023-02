Madame Loyal Festival à Bordeaux ! Parc des Expositions Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Madame Loyal Festival à Bordeaux ! Parc des Expositions, 17 juin 2023, Bordeaux. Madame Loyal Festival à Bordeaux ! 17 et 18 juin Parc des Expositions

Tarif : à partir de 34 €.

La fête foraine électro Madame Loyal débarque à Bordeaux le samedi 17 juin ! Parc des Expositions Cr Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux Le Lac Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Festival itinérant mêlant fête foraine déjantée et grand-messe électro, Madame Loyal va s’arrêter pour la première fois à Bordeaux en 2023. En l’occurrence le 17 juin au Parc des expositions où seront déployées pas moins de six scènes et une multitude d’attractions et de manèges, du Laser game au Palais du rire et aux autotamponneuses… En bref, madame loyal c’est : 70 000m2

Six chapiteaux

Une fête foraine

Des attractions

Des performeurs

Plus de 30 live et dj set Rejoignez l’expérience Madame Loyal pour 12h de fête foraine électronique le 17 juin prochain. La programmation 999999999 (live)

Acid Arab (live)

Billx

Bob Sinclar

Etienne de Crecy

Joris Delacroix

Kerri Chandler

Lokier

Mezerg (live)

Mr. Oizo

Radio Cargo

Regal

Salut c’est Cool / Dimension Bonus

Snts

Vini Vici Et bien d’autres artistes : Amplitude

Camille Doe

Diboujone

Foug’R

Juniore Super

Joe Lewandowski

Maoke

Meryl Street

Onohno

Simple Exposition

Yougo LES ETONNANTS NUMEROS DE MME LOYAL Acrobates – Echassiers

Cracheurs de feu – Pyrotechnies

Jongleurs – Cerceau Aérien

Show fluos – Par Transalien Event

