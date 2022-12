Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine Parc des Expositions Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine Parc des Expositions, 13 mai 2023, Bordeaux. Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine 13 – 21 mai 2023 Parc des Expositions

Tarifs en ligne.

Du 13 au 21 mai 2023, les nombreuses races locales d’Aquitaine seront présentes au Salon de l’Agriculture Nouvelle Aquitaine lors de la Foire de Bordeaux. Parc des Expositions Cr Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux Le Lac Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Cette année encore, le Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine débarque au Parc des Expositions lors de la Foire internationale de Bordeaux.

Au programme : des animations, dégustations, démonstrations, la découverte des filières ovines, bovines, équines et le meilleur des produits gastronomiques et des vins néo-aquitains.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00

2023-05-21T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Parc des Expositions Adresse Cr Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux Le Lac Ville Bordeaux lieuville Parc des Expositions Bordeaux Departement Gironde

Parc des Expositions Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine Parc des Expositions 2023-05-13 was last modified: by Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine Parc des Expositions Parc des Expositions 13 mai 2023 bordeaux Parc des expositions Bordeaux

Bordeaux Gironde