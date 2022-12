Salon du Camping-car et du Van Parc des Expositions Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Salon du Camping-car et du Van Parc des Expositions, 30 mars 2023, Bordeaux. Salon du Camping-car et du Van 30 mars – 2 avril 2023 Parc des Expositions

Tarif : 5 €.

Le plus grand choix de la région avec plus de 300 camping-cars, vans et fourgons, les nouveautés 2022, les fins de série et occasions à conditions préférentielles. Parc des Expositions Cr Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux Le Lac Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Envie de changer d’air, de voyager ou simplement de vagabonder ? Pour trouver de l’inspiration, rendez-vous du 30 mars au 2 avril au Salon du Camping-Car et du Van au Parc des Expositions !

Là-bas, ce sont plus de 300 véhicules exposés avec au programme de la vente de neuf/d’occasion mais également des animations pour tous ainsi qu’une exposition pour prendre des notes et se faire conseiller.

Billetterie et programme disponible sur le site de l’événement.

2023-03-30T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:30:00+02:00

