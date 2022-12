Salon Habitat & Déco de Bordeaux Parc des Expositions Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Salon Habitat & Déco de Bordeaux 3 – 5 mars 2023 Parc des Expositions

Tarif : 6 €. Gratuit pour les moins de 15 ans.

Le Salon Habitat & Déco de Bordeaux vous donne rendez-vous à l’occasion de sa 2e édition du 3 au 5 mars 2023 au Parc des expositions ! Parc des Expositions Cr Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux Le Lac Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Le Salon Habitat & Déco est le rendez-vous printanier pour tous les férus d’aménagement intérieur ou simplement pour les foyers en quête de solutions d’optimisation de leur maison. Dans une exposition de 6 500 m², 250 exposants vous proposeront trois thèmes bien distincts mais complémentaires : « Maison Neuve » en partenariat avec le Pôle Habitat FFB 33, pour construire la maison de ses rêves.

L’habitat et le jardin pour rénover, ou améliorer sa maison et son jardin.

L’aménagement et la décoration pour sublimer son intérieur grâce aux pièces uniques de créateurs d’art.

2023-03-03T10:00:00+01:00

2023-03-05T19:00:00+01:00

