LES CRINIERES D’OR PARC DES EXPOSITIONS Avignon, 20 janvier 2024, Avignon.

LES CRINIERES D’OR PARC DES EXPOSITIONS – AVIGNON Le gala des Crinières d’Or de Cheval Passion 2024 : un spectacle 100% création !« Tempo ibérique » est un tableau équestre original imaginé par une dizaine de professionnels avec autant de chevaux lusitaniens et espagnols, coordonné par Max Vendrell, dresseur et cavalier émérite, et conduit avec la complicité de Sophie Planet, cavalière de dressage et artiste équestre. Sous la bannière de l’AFL – Association Française du Cheval Lusitanien – cette immersion extraordinaire dans l’univers du cheval ibérique dévoile tous les talents – dressage classique, haute-école, monte en amazone, longues rênes, tri de bétail, garroche, doma vaquera – et la polyvalence des Lusitaniens et Pur-race Espagnols. Les cavaliers de ‘Tempo ibérique’ ; Corinne Bouchitté ? Nuno Chaveiro ? Mathilde Harinck ? Nathalie Gonfond ?Aurore Lahaye ? Patricia Pellen ? Sophie Planet ? Marie Tardieu ? Max Vendrell ? Manon Perrin-Volteo ? Julien Perrin-Volteo.Le régiment de cavalerie de la Garde Républicaine se renouvelle sur la scène des Crinières d’Or en associant les cavaliers du carrousel des lances, de la reprise des 12 et du solo de dressage avec le cavalier et dresseur GariZoher. La confrontation des pratiques, l’une issue des traditions de l’équitation militaire française, l’autre héritière des équitations de travail, offre au public une audacieuse battle équestre entre prestige militaire, haute-école et dressage en liberté.Le cheval de race Camargue est au cœur d’une fresque poétique dédiée à l’équitation pastorale et empreinte du charme mystérieux du flamenco. Autour de Caroline Mazoyer, des cavaliers présentent différentes cultures équestres et découvrent leurs patrimoines respectifs, comme un retour aux sources de l’équitation de travail. Audelà des différences, une union magnifiée par le chant et la danse. Voltige, dressage, théâtre… Les spectacles de Benoît Soumille explorent des registres pluriels. Son duo comique avec Vérane Beaumond, spécialement créé pour Cheval Passion en janvier 2022, a depuis fait le tour d’Europe. Ancien élève de l’Académie Cheval Passion, Benoît Soumille et la troupe du Caval’Show enflamment la carrière en bousculant les fondamentaux du spectacle équestre. Dans un véritable feu d’artifices, leur nouveau numéro alliant poste hongroise, voltige et prouesses techniques séduit par son audace. Avec ses cinq allures si particulières, le cheval Islandais est unique au monde. Depuis des millénaires, il partagel’Histoire de l’Islande et des pays du Nord. Les Crinières d’Or présentent une grande fresque historique et racontent la découverte au IXème siècle des terres islandaises par les vikings, l’aventure originelle d’un drakkar affrontant les mers sous la protection du dieu Thor et l’épopée des walkyries, ces femmes guerrières à cheval de la mythologie nordique. Adepte de liberté, Miron Bococi dévoile la relation complice qui l’unit à ses chevaux et joue avec une telle aisance qu’elle en paraît surnaturelle. Cavalier d’origine roumaine, résidant en Espagne, Miron Bococi est connu essentiellement dans les pays de l’Est et du Sud de l’Europe. Sa première apparition à Cheval Passion remonte à janvier 2017 lors du MISEC, où son style et son talent avaient été remarqués. Il s’adresse aujourd’hui pour la première fois au public des Crinières d’Or. Le cavalier franco-mexicain Marco Zermeño nous entraîne dans une spectaculaire cavalcade aux accents d’Amérique du Sud sur les traces de ses ancêtres aztèques. Sombreros, bottes et lassos mexicains sont partie intégrante de ‘’Corazon Azteca, une scénographie équestre rythmée inspirée de la Charrería, une pratique traditionnelle et un sport populaire pratiqué par les communautés d’éleveurs de bétail au Mexique. Clémence Faivre est sans aucun doute l’une des artistes les plus admirées de sa génération. Dès 2010, elle révolutionne le spectacle équestre avec des figures de haute-école en liberté. Quiebres, pirouettes vaquere et changements de pieds aux temps n’ont aucun secret pour ses chevaux lusitaniens. Mais si Clémence Faivre a joué sur les plus grandes scènes du monde entier, elle n’avait jamais encore rencontré le public de Cheval Passion. Elle présentera sa dernière création, entre liberté et danse, à Avignon en janvier 2024.

Tarif : 29.00 – 54.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 15:00

PARC DES EXPOSITIONS CHEMIN DES FELONS 84000 Avignon 84