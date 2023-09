Salon du bien être Parc des expositions Agen, 9 novembre 2023, Agen.

Agen,Lot-et-Garonne

Bien dans son corps, Bien dans sa tête !

Au fil des années, les Journées Bien-être d’Agen sont devenues le rendez-vous incontournable des produits et de services liés au secteur du bien-être, des médecines douces et de l’alimentation bio..

2023-11-09 fin : 2023-11-12 19:00:00. EUR.

Parc des expositions

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Well in your body, well in your mind!

Over the years, the Agen Wellness Days have become the essential meeting place for products and services related to the wellness sector, alternative medicine and organic food.

¡Bien en el cuerpo, bien en la mente!

A lo largo de los años, las Journées Bien-être d’Agen se han convertido en el lugar de encuentro de productos y servicios relacionados con el sector del bienestar, la medicina alternativa y la alimentación ecológica.

Gut in seinem Körper, gut in seinem Kopf!

Im Laufe der Jahre sind die « Journées Bien-être d?Agen » zu einem unumgänglichen Treffpunkt für Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Wellness, alternative Medizin und Bio-Lebensmittel geworden.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Destination Agen