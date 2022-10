Finales Régionales des Olympiades des Métiers Parc des expositions 33000 BORDEAUX Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Finales Régionales des Olympiades des Métiers Parc des expositions 33000 BORDEAUX, 20 octobre 2022, Bordeaux. Finales Régionales des Olympiades des Métiers 20 – 22 octobre Parc des expositions 33000 BORDEAUX

Entrée libre et gratuite

Véritable vitrine des métiers, cet événement est devenu incontournable en terme d’orientation dans la Région Nouvelle-Aquitaine. Parc des expositions 33000 BORDEAUX Cr Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux Le Lac Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.olympiadesmetiers.fr/ »}] Venir aux Finales régionales des Olympiades des Métiers, c’est une occasion unique et spectaculaire de choisir ton orientation, de découvrir de nouvelles filières et des savoir-faire, et d’ouvrir les champs des possibles avec 70 métiers regroupés en 7 pôles professionnels, illustrés par les épreuves des candidat·es en temps réels. Viens observer les compétiteur·rices mais aussi t’exercer à divers métiers en participant à des ateliers, jouer à des quiz et appréhender les métiers de manière ludique, et obtenir toute l’information sur les filières à travers des échanges avec des professionnel·les passionné·es. ? du 20 au 22 octobre 2022 ⏰20 et 21 octobre de 9h00 à 17h00 – 22 octobre de 9h30 à 16h00 ? parc des expositions de Bordeaux Entrée libre et gratuite Infos et programme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-20T09:00:00+02:00

2022-10-22T16:00:00+02:00 Olympiades des métiers

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Parc des expositions 33000 BORDEAUX Adresse Cr Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux Le Lac Ville Bordeaux lieuville Parc des expositions 33000 BORDEAUX Bordeaux Departement Gironde

Parc des expositions 33000 BORDEAUX Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Finales Régionales des Olympiades des Métiers Parc des expositions 33000 BORDEAUX 2022-10-20 was last modified: by Finales Régionales des Olympiades des Métiers Parc des expositions 33000 BORDEAUX Parc des expositions 33000 BORDEAUX 20 octobre 2022 bordeaux Parc des expositions 33000 BORDEAUX Bordeaux

Bordeaux Gironde