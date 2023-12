FEDER SYNAPSON PARC DES EXPOS DE PENVILLERS Quimper Catégorie d’Évènement: Quimper FEDER SYNAPSON PARC DES EXPOS DE PENVILLERS Quimper, 27 janvier 2024, Quimper. C’est LA soirée événement du mois de janvier à Quimper avec deux artistes incontournables de la scène electro française ! Feder et Synapson vous donnent rendez-vous le samedi 27 janvier 2024 au Parc des Expositions de Quimper-Cornouaille pour une soirée inoubliable. Une première dans le cadre de l’Open de tennis

Tarif : 24.50 – 35.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:00 Réservez votre billet ici PARC DES EXPOS DE PENVILLERS 32 BIS, RUE STANG BIHAN 29000 Quimper Détails Catégorie d’Évènement: Quimper Autres Code postal 29000 Lieu PARC DES EXPOS DE PENVILLERS Adresse 32 BIS, RUE STANG BIHAN Ville Quimper Departement 29 Lieu Ville PARC DES EXPOS DE PENVILLERS Quimper Latitude 48.010867 Longitude -4.098781 latitude longitude 48.010867;-4.098781

