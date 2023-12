Foire de Nantes Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes, 6 avril 2024 09:00, Nantes.

2024-04-07

Horaire : 10:00 19:00

Gratuit : non 3 € Gratuit pour :- Personnes en situation de handicap (sur présentation de la carte d’invalidité) et à leur accompagnant si la mention « besoin d’accompagnement » est inscrite,- Moins de 10 ans,- Séniors (+ de 60 ans) à condition d’entrer avant midi, sauf les week-ends et jours fériés.

Pour sa 90e édition, la Foire de Nantes se revisite en guinguette pour vous faire partager de bons moments en famille et entre amis ! Découvrez les nouveautés, services, produits et bonnes affaires des exposants. Vivez 5 jours de shopping et de loisirs. Grâce aux 350 exposants présents, imaginez votre jardin paysagé, décorez votre intérieur, dégustez des produits régionaux, rénovez votre maison, voyagez en camping-car, prenez conseils auprès de professionnels, profitez des allées marchandes, découvrez des nouveautés… Salon du 5 au 9 avril 2024 :De 10h à 19h tous les jours (sauf le mardi 9 avril 2024 fermeture à 18h).Nocturne le vendredi 5 avril 2024 jusqu’à 22h (20h fermeture des stands)

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://www.foiredenantes.fr/