Voyages et outdoor Nantes – Le Salon de toutes les évasions Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes, 4 février 2024 09:00, Nantes.

2024-02-03

Horaire : 10:00 18:00

Gratuit : oui

Le Salon international du Tourisme devient Voyages et outdoor Nantes. « Voyages et outdoor » évoque à la fois l’évasion, les vacances et la découverte, mais aussi une double notion de plus en plus présente : la vanlife et l’itinérance douce. Cette recherche d’authenticité, de nature et d’une certaine forme d’autonomie (camping, van, camping-car…), s’est fortement développée durant ces dernières années, accompagnée parfois d’un besoin d’activité physique (randonnée, trek, vélo, paddle, kayak…). Des aspirations qui sont transgénérationnelles et touchent plusieurs strates sociales. Le salon Voyages et outdoor Nantes proposera, comme les années passées, des agences de voyages, des destinations françaises et étrangères, des parcs de loisirs et animaliers, des hébergements… et accueillera également des véhicules de loisir et du matériel d’aménagement de véhicules (tente de toit, kits intérieurs…), ainsi que des stands de matériels de randonnée, de camping… Le salon aura lieu les 2, 3 et 4 février 2024.

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://www.sit-nantes.com/