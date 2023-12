Salon Studyrama Formathèque Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes, 19 janvier 2024 08:00, Nantes.

2024-01-20

Horaire : 10:00 17:00

Gratuit : oui Invitation en ligne sur studyrama.com

Pour sa 24e édition au Parc des Expositions de la Beaujoire, le salon Formathèque 44 offre la possibilité aux jeunes ligériens et ligériennes de s’informer et d’échanger avec plus de 200 établissements d’enseignement supérieur et d’assister à des conférences thématiques (Parcoursup, Commerce, formations Universitaires, etc.). Le salon Formathèque de Nantes vous donne rendez-vous à la Beaujoire vendredi 19 et samedi 20 janvier 2024, pour préparer votre futur ! Pour affiner votre projet d’orientation, de nombreux professionnels et spécialistes des Etudes Supérieures seront présents pour échanger autour des problématiques liées aux différents métiers et débouchés. Vous pourrez échanger avec des spécialistes des études supérieures, des professeurs et des étudiants, à votre écoute toute la journée. Ils vous conseilleront au mieux sur vos choix de parcours parmi les plus de 400 formations de Bac à Bac +5 (dans tous les secteurs d’activités : Art, Sport, Management, Ingénieur, Numérique, Commerce, Marketing, Luxe, Santé, Sciences..), votre gestion de Parcoursup et votre vie étudiante à Nantes. Plus d’informations sur studyrama.com

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://www.studyrama.com/salons/formatheque-de-nantes-161