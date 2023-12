Puces Auto Moto Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Puces Auto Moto Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes, 14 janvier 2024 07:00, Nantes. 2024-01-14

Horaire : 08:00 17:00

Gratuit : non 5 € / Gratuit pour les moins de 14 ans 23e édition. Evènement incontournable dans le Grand Ouest pour les amateurs de véhicules anciens, les Puces Auto Moto de Nantes attirent chaque année des milliers de visiteurs. S’il vous manque la pièce pour finir la restauration de votre solex ou de votre 4CV, vous avez toutes les chances de la trouver à la Beaujoire. C’est aussi l’occasion pour les amoureux des véhicules de collection de venir admirer la très belle exposition de véhicules réalisée avec le concours des clubs de la région. 200 exposants particuliers et professionnels,9 500 m² sur les deux niveaux du Grand Palais. Organisateur : Vaillantes Pétarelles de l’Ouest – Contact : vpo.nantes@gmail.com Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com http://vpo44.e-monsite.com/pages/les-puces-de-la-beaujoire/ Détails Heure : 07:00 - 16:00 Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Code postal 44300 Lieu Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Adresse 2B Rue des Pays de la Loire Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Latitude 47.259045797 Longitude -1.530469466999989 latitude longitude 47.259045797, -1.530469467

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/