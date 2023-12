Cirque Medrano : Mysterium – Le Grimoire Magique Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes, 6 janvier 2024 18:30, Nantes.

2024-01-06

Horaire : 14:30 16:30

Gratuit : non 19 € à 50 € Billetterie : spectacle-mysterium.fr

Tous les ingrédients sont réunis pour vous offrir le meilleur du cirque et de la magie, dans un voyage féérique et fantastique inédit. Un véritable dépaysement au royaume des rêves et des illusions vous attend en découvrant des artistes venus des quatre coins du monde, présentant des disciplines variées telles que la voltige, l’acrobatie, l’équilibre, la magie et bien sûr, les grandes illusions. Spectacle sans animaux, sous chapiteau chauffé. Durée : 1h40 + 20 min. d’entracte Représentations du 2 au 7 janvier 2024

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://spectacle-mysterium.fr/