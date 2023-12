Cet évènement est passé Tournoi de France de Handball : Brésil – Bahreïn – France – Tunisie Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 14:00

Gratuit : non 25 € à 100 € (billet valable pour les 2 matchs de la même journée) Billetterie : billetterie.ffhandball.fr Matchs dans le Hall XXL L’équipe de France débute l’année olympique à Nantes pour préparer l’EHF EURO 2024 (en Allemagne). Jeudi 4 janvier 2024 :17h30 : Brésil – Bahreïn20h00 : France – Tunisie Samedi 6 janvier 2024 :14h00 : Tunisie – Bahreïn16h30 : France – Brésil Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://www.ffhandball.fr/evenement/tournoi_de_france_equipe_masculine_2024/

