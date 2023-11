Salon du lycéen et de l’étudiant Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes, 25 novembre 2023, Nantes.

2023-11-25

Horaire : 09:00 18:00

Gratuit : oui

13e édition, les vendredi 24 et samedi 25 novembre 2023. Préparez-vous à vivre une journée dédiée à l’éducation, à l’orientation et à l’avenir des jeunes esprits avides de savoir. Quelles poursuites d’études après le bac ? Quel parcours dans l’enseignement supérieur est le plus adapté ? Quelles études pour quels métiers ? Au cœur de ce Salon du lycéen et de l’étudiant, vous découvrirez un espace foisonnant d’opportunités. Des établissements d’enseignement supérieur, des universités, des grandes écoles, des centres de formation, ainsi que des professionnels du secteur qui vous présenteront leurs cursus, leurs programmes dans divers domaines et les débouchés qu’ils proposent. Les visiteurs peuvent préparer leur parcours de visite sur salon-du-lyceen-et-de-l-etudiant-nantes.salon.letudiant.fr et télécharger l’invitation gratuite (obligatoire) pour se présenter au salon.Cet événement incontournable est organisé en partenariat avec l’académie de Nantes, l’Onisep Pays de la Loire, la Région Pays de la Loire, la Ville et la Métropole de Nantes, Nantes Université et l’Enseignement catholique de Loire-Atlantique.

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com