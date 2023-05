Salon Pour l’Amour du Fil Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc, 21 avril 2023, Nantes.

2023-04-21

Horaire : 10:00 18:00

Gratuit : non Tarifs en prévente sur le site pourlamourdufil.com :Billet adulte : 12 € / Billet groupe : 11 € par pers. (10 personnes min.) / Pass 2 jours : 20 € / Pass 4 jours : 30 € / Pass 4 Jours VIP : 60 € Tarifs sur place :Billet adulte : 13 € / Pass 2 jours : 20 € / Pass 4 jours : 30 € Entrée gratuite jusqu’à 21 ans et pour personne en situation de handicap sur présentation d’un justificatif Happy Hour entrée gratuite tous les jours de 16h à 18h

Le salon international des arts du fil « Pour L’Amour du Fil » est LE rendez-vous passionné de tout l’univers textile. Patchwork, Couture, Broderie, Déco, Tricot et tous leurs acteurs s’installeront pour 4 jours de festivités au Parc des Expositions de la Beaujoire à Nantes du 19 au 22 avril 2023. Le pays invité d’honneur pour cette 14e édition sera les Pays-Bas et le salon vous proposera une pléiade d’expositions exceptionnelles réunissant aussi bien des merveilles de l’art traditionnel que des créations plus contemporaines et ce dans tous les domaines des arts du fil ! Près de 80 cours & ateliers seront organisés tout au long de ces quatre jours pour vous permettre de découvrir ou vous perfectionner à de nouvelles techniques. Côté shopping, une soixantaine d’exposants sélectionnés avec soin pour leur diversité et la qualité de leurs produits seront présents. Animations, Coin des Blogueuses, démonstrations sur le Plateau TV, initiations sur l’espace Make and Take et rencontres, plus qu’un salon, venez vivre une expérience unique !

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com