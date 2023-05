Foire internationale de Nantes Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc, 20 avril 2023, Nantes.

2023-04-20

Horaire : 10:00 19:00

Gratuit : non 4 € / 5 € / 10 €Gratuit pour les personnes en situation de handicap et à leur accompagnant, moins de 10 ans, seniors de + de 60 ans (entrée avant 12h en semaine, sauf week-end)

La 89e édition de la Foire Internationale de Nantes ouvrira ses portes du 15 au 23 avril 2023 et mettra cette année à l’honneur l’Italie et plus particulièrement Venise. Grand événement commercial de l’Ouest de la France, la Foire Internationale de Nantes accueillera cette année, sur plus de 23 000 m2, les professionnels de la maison, du jardin, de la rénovation, de l’ameublement et de la décoration, de l’artisanat français et étranger, de la gastronomie, des loisirs et du bien-être, de l’auto-moto, du cycle, des produits ingénieux… Rendez-vous convivial, la Foire proposera de nombreuses animations festives, pédagogiques, culturelles et ludiques pour tous : découverte de l’univers de la ferme, musique et danse d’ici et d’ailleurs, animations pour les enfants, prévention routière… Sans oublier l’exposition qui permettra aux visiteurs, petits et grands, de découvrir les multiples aspects de l’une des villes les plus célèbres au monde : Venise, la Sérénissime !

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://www.foiredenantes.fr