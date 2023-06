L’Etang Heureux Parc des étangs Floirac Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Gironde L’Etang Heureux Parc des étangs Floirac, 7 juillet 2023, Floirac. L’Etang Heureux 7 – 29 juillet Parc des étangs Le parc des Etangs, espace privilégié de promenade et de détente, est de nouveau à la fête cet été ! Près de 70 rendez-vous gratuits en plein air

Du 7 au 29 juillet, profitez de nombreuses animations de plein air à partager en famille ou entre amis : sport, concerts, ateliers créatifs, spectacles, balades…

Consulter tout le programme : https://www.ville-floirac33.fr/letang-heureux-2023/ Parc des étangs rue rené dunoyer 33270 floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.ville-floirac33.fr/letang-heureux-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T12:00:00+02:00 – 2023-07-07T22:00:00+02:00

2023-07-29T00:00:00+02:00 – 2023-07-29T23:59:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Floirac, Gironde Autres Lieu Parc des étangs Adresse rue rené dunoyer 33270 floirac Ville Floirac Departement Gironde Lieu Ville Parc des étangs Floirac

Parc des étangs Floirac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/floirac/

L’Etang Heureux Parc des étangs Floirac 2023-07-07 was last modified: by L’Etang Heureux Parc des étangs Floirac Parc des étangs Floirac 7 juillet 2023