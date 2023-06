« De toutes nos forces » au cinéma plein air – Fontenay-sous-Soleil Parc des Epivans Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois

« De toutes nos forces » au cinéma plein air – Fontenay-sous-Soleil Samedi 29 juillet, 22h00 Parc des Epivans Encore une fois, retrouvez le cinéma plein air de Fontenay-sous-Soleil ! Samedi 29 juillet, venez (re)découvrir le film De toutes nos forces (2013), de Nils Tavernier. La projection est ouvert à tous et à toutes, entre amis ou en famille, pour partager un moment convival afin de terminer le mois de juillet sur une note cinéphile. N'oubliez pas votre coussin et/ou votre couverture pour être confortablement installé, et pourquoi pas un peu de pop-corn et une boisson ! Synopsis :

Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au triathlon « Ironman » de Nice: une des épreuves sportives les plus difficiles qui soit.

(Avec Jacques Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien Héraud) Lieu : parc des épivans, site de Fontenay-sous-soleil. Parc des Epivans 28 avenue de Neuilly 94120 Fontenay-sous-Bois

