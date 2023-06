Spectacle « Donne moi la main » – Fontenay-sous-Soleil Parc des Epivans Fontenay-sous-Bois, 29 juillet 2023, Fontenay-sous-Bois.

Spectacle « Donne moi la main » – Fontenay-sous-Soleil Samedi 29 juillet, 18h00 Parc des Epivans

A l’occasion de Fontenay-sous-Soleil, venez profiter du spectacle Donne moi la main, entre danse et musique pour petits et grands !

Un spectacle chorégraphique participatif destiné aux enfants et à leurs parents. Joyeux et ludique, il aborde la question de la peur de l’autre et ouvre plus largement sur les questions de la différence, des préjugés, de la discrimination, pour amener à une réflexion sur ce qui fait naître le racisme.

Spectacle de danse participatif sous casque

Conception : David Rolland et Elise Lerat

Composition musicale et montage sonore : Roland Ravard

Dès 8 ans

Samedi 29 juillet à 18h

Parc des Epivans

Gratuit

Parc des Epivans 28 avenue de Neuilly 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 La Redoute – Le Fort – Michelet Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T18:00:00+02:00 – 2023-07-29T20:00:00+02:00

2023-07-29T18:00:00+02:00 – 2023-07-29T20:00:00+02:00

©Kalimba