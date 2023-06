Spectacle « Ricochets » – Fontenay-sous-Soleil Parc des Epivans Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne Spectacle « Ricochets » – Fontenay-sous-Soleil Parc des Epivans Fontenay-sous-Bois, 22 juillet 2023, Fontenay-sous-Bois. Spectacle « Ricochets » – Fontenay-sous-Soleil Samedi 22 juillet, 16h30, 18h30 Parc des Epivans A l’occasion de Fontenay-sous-Soleil, venez découvrir le spectacle Ricochets de la compagnie Le grand bleu au parc des Epivans à Fontenay-sous-Bois ! De petits ploufs en gros cracs, Ricochets raconte avec drôlerie et sensibilité les mésaventures d’une jeune ourse polaire malmenée par le réchauffement climatique. Deux comédiennes, quelques objets, des chansons. Une courte forme tout terrain pour les plus petit.e.s pour commencer à comprendre notre monde à la dérive. Théâtre de récit et d’objet Texte : Sylvain Levey

Mise en scène : Aude Denis Dès 6 ans

Samedi 22 juillet à 16h30 et 18h30

Parc des Epivans

Gratuit Parc des Epivans 28 avenue de Neuilly 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 La Redoute – Le Fort – Michelet Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T16:30:00+02:00 – 2023-07-22T17:30:00+02:00

