A l’occasion de Fontenay-sous-Soleil, la Compagnie Balbutie présente le spectacle Dors et Déjà.

L’épopée quotidienne et surréaliste de deux femmes, suspendues entre ciel et terre, entre sol et ré bémol. Elles trottent après le temps qui passe, se renvoient la balle des secondes et montent les journées en neige… Comme échappées de l’univers de Lewis Carroll, elles tentent de faire avancer ce temps élastique, dansent et chantent, se disputent et trinquent. Et déambulent entre les éternelles variations de nos vies. Une fugue croustillante et syncopée !

Fugue en 2 tons, 3 mouvements : cirque, chante, danse !

Ecriture et interprétation : Iorhanne Da Cunha et Juliette Plihon

Compagnies L’un Passe et La Balbutie

Dès 4 ans

Samedi 15 juillet à 16h30 et 18h30

Parc des Epivans

Gratuit

Parc des Epivans 28 avenue de Neuilly 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 La Redoute – Le Fort – Michelet Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T16:30:00+02:00 – 2023-07-15T17:30:00+02:00

2023-07-15T18:30:00+02:00 – 2023-07-15T19:30:00+02:00

©S.Ben Abdallah