Fanfare M’Brass – Fontenay-sous-Soleil Parc des Epivans Fontenay-sous-Bois, 8 juillet 2023, Fontenay-sous-Bois.

Fanfare M’Brass – Fontenay-sous-Soleil Samedi 8 juillet, 18h00 Parc des Epivans

A l’occasion de Fontenay-sous-Soleil, la Fanfare M’Brass refait son retour à Fontenay-sous-Bois !

La fanfare afrobeat M’Brass vous fait voyager de l’Afrique de l’Ouest à Madagascar, avec des tubes réarrangés au format brass band, sans oublier un peu de funk et de caribéen. Une initiative du Comptoir et de Hubert Dupont qui groove et qui secoue Fontenay et ses environs depuis 10 ans !

Un moment convivial à passer en famille ou entre amis.

Samedi 8 juillet à 18h

Parc des Epivans

Gratuit

Parc des Epivans 28 avenue de Neuilly 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 La Redoute – Le Fort – Michelet Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T18:00:00+02:00 – 2023-07-08T19:30:00+02:00

2023-07-08T18:00:00+02:00 – 2023-07-08T19:30:00+02:00

©Ultrabolic – Fanfare M’Brass