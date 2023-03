Animation jeune public : atelier jeunes pousses Parc des enclos Calouste Gulbenkian Benerville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Benerville-sur-Mer

Animation jeune public : atelier jeunes pousses Parc des enclos Calouste Gulbenkian, 3 juin 2023, Benerville-sur-Mer. Animation jeune public : atelier jeunes pousses Samedi 3 juin, 10h30 Parc des enclos Calouste Gulbenkian Avec le compost et les explications du maître composteur de la Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie, les enfants réaliseront une plantation qu’ils auront le plaisir d’emmener chez eux et de voir pousser. L’atelier se déroule au Parc des Enclos Calouste Gulbenkian, parc exceptionnel de 33 hectares, situé à quelques minutes du centre de Deauville, à Bénerville-sur-Mer. Il est planté d’essences remarquables et combine différentes atmosphères propices à la méditation, comme le souhaitait son concepteur. Parc des enclos Calouste Gulbenkian Chemin des Enclos, 14910 Benerville-sur-Mer Benerville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

