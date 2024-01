Marcus Miller – Concert Évènement – La Baule Jazz Festival Parc des Dryades 44500 La baule La baule, vendredi 2 août 2024.

Début : 2024-08-02T20:30:00+02:00 – 2024-08-02T23:00:00+02:00

Fin : 2024-08-02T20:30:00+02:00 – 2024-08-02T23:00:00+02:00

Ouverture des portes et restauration sur place à partir de 19 heures.

Première partie de 20h30 à 21h30.

Deuxième partie de 21h45 à 23h.

MARCUS MILLER – CONCERT ÉVÈNEMENT

Pour ce premier concert « ÉVÈNEMENT » nous aurons le plaisir d’accueillir à La Baule un musicien prestigieux Marcus MILLER, le légendaire bassiste de Miles DAVIS. Chaque apparition sur scène de Marcus Miller est un évènement dans un univers qui se situe entre le Funk, la Soul et le Jazz d’aujourd’hui. Ses nombreuses collaborations avec les plus grands : Miles Davis, Eric Clapton, George Benson, Aretha Franklin, Wayne Shorter, Herbie Hancock et Carlos Santana pour n’en citer que quelques uns, ont façonné son environnement musical. Nous vous offrons avec le Parc des Dryades l’occasion de venir découvrir Marcus MILLER dans un nouveau lieu et nul doute que ce concert ravira tous les fans de cet artiste qui se renouvelle en permanence dans l’excellence et un groove dont lui seul a le secret.



PREMIÈRE PARTIE : Philippe DUCHEMIN Trio – TRIBUTE TO OSCAR PETERSON

Philippe DUCHEMIN est incontestablement l’un de nos meilleurs pianistes nationaux. Doté d’un swing exceptionnel et d’une musicalité sans cesse renouvelée, sa virtuosité est un régal pour les oreilles. Avec ses musiciens, PHILIPPE DUCHEMIN a parcouru plusieurs fois le tour du monde notamment pour ses concerts en hommage à Oscar PETERSON dont il est depuis de nombreuses années le digne représentant en Europe.

« I very enjoy this french pianist » Oscar PETERSON

