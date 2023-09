Balade signée avec Béatrice Poulain PARC DES DRYADES 44500 La baule La baule, 30 septembre 2023, La baule.

Balade signée avec Béatrice Poulain Samedi 30 septembre, 10h00 PARC DES DRYADES 44500 La baule Inscription: 0

Balade signée avec Béatrice Poulain, instructrice en signes avec bébé, enfants de 3 mois à 3 ans- fratrie possible

GRATUIT – Ouvert aux futurs parents, parents, grands-parents et professionnels

Sur inscription au CCAS, par téléphone, au 02 51 75 75 39 ou par mail : petite.enfance@mairie-labaule.fr

PARC DES DRYADES 44500 La baule PARC DES DRYADES 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 75 75 30 »}, {« type »: « email », « value »: « ccas@mairie-labaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/balade-signee-avec-beatrice-poulain-la-baule.html »}] [{« link »: « mailto:petite.enfance@mairie-labaule.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T20:00:00+02:00

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T20:00:00+02:00

CONFRENCONTRE FAMILLE