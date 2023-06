Grande Soirée Aretha Franklin – La Baule Jazz Festival Parc des Dryades 44500 La baule La baule, 3 août 2023, La baule.

NATURAL WOMAN BAND



La formation NATURAL WOMAN BAND réunit tous les ingrédients de la SOUTHERNSOUL qu’affectionnaient Aretha FRANKLIN et Ray CHARLES.

Cette musique très en vogue dans les années 60-70 est un savant mélange de Soul, de Gospel, de Blues et de Rythm’n Blues.



Dans une atmosphère à la ferveur intense, la voix de Tatiana GRONTI et son NATURAL WOMAN BAND vont vous emmener dans l’univers avec une authenticité incomparable.

Tatiana est entourée de formidables musiciens spécialistes de ce style musical. Vous passerez une soirée inoubliable en compagnie d’une rythmique batterie, basse, guitare et clavier au

groove implacable et une section de cuivres dont l’intensité sonore compète à merveille les voix des 2 choristes de Gospel Natacha KANGA et Mariane FRAIZY



Leur venue à La Baule est un événement car depuis qu’ils ont repris la route des festivals ils remplissent les salles comme le Zénith de Toulouse avec un public de tous les âges conquis par la performance vocale et musicale du groupe. Si vous aimez Aretha FRANKLIN ne manquez pas cette soirée.Tatiana et ses musiciens vous inviteront à écouter et venir danser sur les plus grands succès de l’artiste THINK, RESPECT, CHAIN OF FOOLS et bien sûr NATURAL WOMAN

Parc des Dryades 44500 La baule

