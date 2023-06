International Rythm’N Blues & Boogie Show Parc des Dryades 44500 La baule La baule, 2 août 2023, La baule.

INTERNATIONAL RYTHM’N BLUES & BOOGIE SHOW



BARCELONA BIG BLUS BAND



Pour inaugurer la 22 ème édition du LA BAULE JAZZ FESTIVAL au Parc des Dryades nous accueillerons le BARCELONA BIG BLUES BAND accompagné du saxophoniste et chanteur Drews DAVIES.

Ambiance garantie pour cette première soirée très festive en compagnie d’un Big Band qui dégage une énergie incroyable sous la houlette de son chef d’orchestre et contrebassiste charismatique Ivan KOVACEVIC..

Vous assisterez à un show déchaîné où la bonne humeur communicative des 10 musiciens vous amènera à partager avec eux cette musique qui se consomme sans modération.

BARCELONA BIG BLUS BAND est unique en Europe pour son répertoire composé autour de grands standards du SWING, du BLUES et du RYTHM’N BLUES.

Les danseurs seront déjà dans l’ambiance avec LADYVA qui se produira en première partie de soirée.

PREMIERE PARTIE



LADYVA BOOGIE-WOOGIE

Depuis qu’elle a reçu des mains de Jools HOLLAND le prix du « Best Boogie Woogie Pianist 2017 » LADYVA est plébiscité partout en Europe dans les grands festivals de Boogie-Woogie et participe à de nombreux show télévisés. Vous aurez la chance de découvrir cette jeune pianiste qui n’a d’égal pour séduire le public par sa présence scénique très rafraîchissante dans l’univers du Boogie-Woogie.

Parc des Dryades 44500 La baule

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T20:30:00+02:00 – 2023-08-02T23:00:00+02:00

