La Baule en fleurs 2023 Parc des Dryades 44500 La baule, 22 avril 2023, La baule. La Baule en fleurs 2023 22 et 23 avril Parc des Dryades 44500 La baule Entrée libre: 0 Vente de plante

Conférences

Animations

Ateliers Samedi 22 avril 14 h 15-15 h Stand animations (N°22)

Conférence sur l’apiculture

Les jardiniers de la Presqu’île 15 h 15-16 h 15 Stand animations (N°22)

Conférence sur l’Atlas de la Biodiversité

Communale avec Enora PERON

Parc Naturel Régional de Brière 15 h 15-16 h Stand Jardiniers de la Presqu’île (N°29)

Atelier nichoirs et mangeoires (enfants 7-14 ans)

Les jardiniers de la Presqu’île. Inscription

obligatoire sur jardiniers-presquile.com 16 h 30-17 h 30 Stand animations (N°22)

Spectacle «Lombric fourchu, héros du

potager» avec Iwan Laurent Dimanche 23 avril 11 h-11 h 45 Stand Jardiniers de la Presqu’île (N°29)

Atelier nichoirs et mangeoires (enfants 7-14 ans)

Les jardiniers de la Presqu’île. Inscription

obligatoire sur jardiniers-presquile.com 14 h 45-15 h 30 Stand animations (N°22)

Conférence sur l’apiculture

Les jardiniers de la Presqu’île 15 h-15 h 45 Stand Jardiniers de la Presqu’île (N°29)

Atelier nichoirs et mangeoires (enfants 7-14 ans)

Les jardiniers de la Presqu’île. Inscription

obligatoire sur jardiniers-presquile.com 15 h 45-16 h 30 Stand animations (N°22)

Conférence sur les plantes

Mme Bertrand (Herboriste) 16 h-17 h 30 Stand Jardiniers de la Presqu’île (N°29)

Atelier de greffage

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T18:00:00+02:00

