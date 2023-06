Lecture sous les arbres [Vivez l’été] Parc des Droits de l’Homme Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Lecture sous les arbres [Vivez l’été] Parc des Droits de l’Homme Villeurbanne, 18 juillet 2023, Villeurbanne. Lecture sous les arbres [Vivez l’été] Mardi 18 juillet, 10h30 Parc des Droits de l’Homme Cette année, rendez-vous dans les parcs les plus proches pour des moments de lectures offertes.

N’oubliez pas les chapeaux, les gourdes d’eau et les serviettes de plage ! Pour cette séance, rendez-vous au Parc des Droits de l’Homme : situé à l’angle des rues du 4-août-1789 et du 1er-mars-1943, dans le quartier de la Perralière. Les lectures sous les arbres s’inscrivent dans le festival national Partir en livre du 22 juin au 23 juillet 2023 : https://www.partir-en-livre.fr/. Parc des Droits de l’Homme 56 rue du 1er-Mars-1943 Villeurbanne 69100 Perralière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/lecture-sous-les-arbres-vivez-lete-4/ »}] [{« link »: « https://www.partir-en-livre.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

