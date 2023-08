MARCHE AUTOMNAL Parc des Dominicaines Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle MARCHE AUTOMNAL Parc des Dominicaines Saint-Jean-de-la-Ruelle, 7 octobre 2023, Saint-Jean-de-la-Ruelle. MARCHE AUTOMNAL Samedi 7 octobre, 10h00 Parc des Dominicaines ENTREE LIBRE de nombreux exposants locaux, Apiculteur, Brasseur, Fleurs,Légumes secs,Phytothérapie,Produits d’Auvergne, Saveur du Périgord, Savonnerie de Provence, Bijoux, etc…

Animation ; Troc aux plantes et aux graines,,Bourse aux livres de la Médiatheque , Remise des prix des maisons fleuries

MUSIQUE / UTOPIC COMBO vers 14h30

STRUCTURE GONFLABLE

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE Parc des Dominicaines Rue Charles BEAUHAIRE st jean de la ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Autres Lieu Parc des Dominicaines Adresse Rue Charles BEAUHAIRE st jean de la ruelle Ville Saint-Jean-de-la-Ruelle Departement Loiret Lieu Ville Parc des Dominicaines Saint-Jean-de-la-Ruelle latitude longitude 47.912056;1.876345

Parc des Dominicaines Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-la-ruelle/